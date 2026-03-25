Apple, hizmetler kanadından elde ettiği geliri artırma stratejisi kapsamında Haritalar (Maps) uygulamasına reklam yerleştirmeye hazırlanıyor. The Verge tarafından paylaşılan bilgilere göre, teknoloji devinin bu yeni reklam modelini içinde bulunduğumuz ay içerisinde resmiyete kavuşturması ve sistemin yaz aylarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Google Haritalar ve Yelp gibi platformların halihazırda kullandığı sisteme benzer bir işleyişe sahip olacak yeni modelde, perakendeciler ve markalar belirli arama terimleri için reklam slotlarına teklif verebilecek.

HİZMET GELİRİNİ DAHA YUKARIYA TAŞIYACAK

Örneğin, bir restoranın "sushi" araması için verdiği teklif doğrultusunda, ilgili aramayı yapan kullanıcıların karşısına ilk sırada reklam veren işletme çıkacak. iPhone ve diğer Apple cihazlarının yanı sıra web sürümünde de geçerli olacak bu sistem, şirketin yıllık 100 milyar doları aşan hizmetler gelirini daha da yukarılara taşımayı hedefliyor.

On yıl önce toplam satışlarının yüzde 10’undan azını hizmetlerden elde eden Apple’da bu oran günümüzde yüzde 25’in üzerine çıkmış durumda. Reklam operasyonunun genişletilmesiyle birlikte şirketin bu alandaki pazar payını ve karlılığını pekiştirmesi öngörülüyor.