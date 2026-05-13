Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen ve dosya aktarımından sağlık takibine kadar pek çok alanda kolaylık sağlayan Bluetooth teknolojisi, siber güvenlik uzmanları tarafından mercek altına alındı. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) ve çeşitli siber güvenlik platformları, Bluetooth modülünün sürekli aktif bırakılmasının kişisel veri güvenliğini tehlikeye attığı konusunda kullanıcılara uyarılarda bulundu.

TAMAMEN GÜVENLİ DEĞİL

Bluetooth teknolojisi kısa menzilli ve genellikle onaylı eşleşme gerektiren bir yapıya sahip olsa da, tamamen güvenli kabul edilmiyor. FCC tarafından paylaşılan bilgilere göre, Bluetooth'un her an açık tutulması, kötü niyetli kişilerin cihazın daha önce bağlandığı ağları ve cihazları tespit etmesine olanak tanıyabiliyor. Saldırganların, daha önce güvenilmiş bir cihazı taklit ederek hedef telefona veya bilgisayara sızma riski bulunduğu belirtildi.

Özellikle içinde yoğun miktarda kişisel veri barındıran akıllı telefonlar, bu tür saldırılar için öncelikli hedef konumunda yer alıyor. Uzmanlar, halka açık Wi-Fi ağlarındakine benzer bir veri izleme riskinin Bluetooth üzerinden de gerçekleşebileceğine dikkat çekti.

ANDROİD CİHAZLARDAKİ "FAST PAİR" ÖZELLİĞİNE DİKKAT

Belçikalı araştırmacıların yaptığı çalışmalar, Android işletim sisteminde bulunan ve yakındaki cihazları hızlıca tarayan "Fast Pair" özelliğinde bazı güvenlik açıkları olduğunu ortaya koydu. Sorunun doğrudan akıllı telefonlardan değil, özelliğin aksesuarlarla olan etkileşim biçiminden kaynaklandığı bildirildi. Bu açık, saldırganların cihaz kontrolünü ele geçirmesine veya konum takibi yapmasına zemin hazırlayabiliyor. Güvenlik protokolleri gereği, kullanıcıların ayarlar menüsünden "Yakındaki cihazları tara" seçeneğini kapatmaları öneriliyor.

SİBER GÜVENLİK UZMANLARINDAN GÜVENLİK TAVSİYESİ GELDİ

Veri güvenliğini artırmak adına siber güvenlik uzmanları şu temel adımların atılmasını tavsiye etti:

KuBluetooth bağlantısının sadece ihtiyaç duyulduğunda aktif hale getirilmesi ve işlem bittikten sonra kapatılması en temel güvenlik önlemi olarak vurgulandı.

Cihaz ayarlarında mümkünse "herkese görünür" modu yerine "gizli mod" seçeneği kullanılmalıdır.

Kiralık araç kullanan sürücülerin, aracı teslim etmeden önce sistemdeki telefon kayıtlarını ve bağlantı geçmişini tamamen temizlemesi gerekiyor.

Siber güvenlik otoriteleri, Bluetooth'u manuel olarak açıp kapatmanın birkaç saniyelik bir işlem olduğunu hatırlatarak, bu basit alışkanlığın dijital mahremiyeti korumada kritik bir rol oynadığının altını çizdi.