Modern akıllı telefonlar, lityum iyon pillerin yapısına uygun olarak %100 doluluk oranına ulaştığında akımı kesen gelişmiş güç yönetim sistemleriyle donatılıyor. Uzmanlara göre, cihazların düzenli olarak tam kapasite şarj edilmesi doğrudan bir güvenlik riski oluşturmasa da bataryanın kimyasal yaşlanma sürecini etkileyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

İDEAL ŞARJARALIĞI İSE %20 - %80

Lityum iyon bataryaların çalışma prensiplerini inceleyen teknoloji uzmanları, piller üzerindeki kimyasal gerilimin en az olduğu seviyenin %20 ile %80 arası olduğunu belirtiyor. "20/80 kuralı" olarak adlandırılan bu yöntem, cihazın şarj seviyesini bu sınırlar içerisinde tutarak pil hücrelerinin maruz kaldığı stresi ve buna bağlı olarak gelişen ısıyı minimize etmeyi amaçlıyor.

Şarj seviyesinin %100'e yaklaşması durumunda artan voltajın ve cihazın %0'a kadar tamamen boşalmasının, batarya kapasitesinin zamanla azalmasına neden olduğu vurgulandı.

UZUN SEYAHATLERDE %100 ŞARJ KAPASİTESİ KULLANILABİLİR

Üreticiler, kullanıcı alışkanlıklarını analiz eden "adaptif şarj" algoritmalarıyla bu süreci optimize etmeye çalışıyor. Bu sistemler, cihazın şarjını gece boyunca %80 seviyesinde tutup, kullanıcının uyanma saatine yakın bir zamanda tam doluma ulaştırarak pilin yüksek voltaj altında geçirdiği süreyi kısaltıyor.

Uzmanlar, kullanıcıların günlük rutinlerinde %80-90 doluluk oranını tercih etmelerini, ancak uzun seyahatler gibi yüksek otonomi gereken durumlarda %100 şarj kapasitesini kullanmalarını öneriyor.

BATARYA ÖMRÜNÜ ETİLEYEN DİĞER FAKTÖRLER

Dikkat çekilen bir diğer kritik nokta ise ısı yönetimi. Bataryanın en büyük düşmanı olarak görülen aşırı ısınmanın önüne geçmek için şu faktörler öne çıkıyor: Kaliteli ve onaylı şarj ekipmanlarının kullanımı. Cihazın ekstrem sıcaklıklardan korunması. Pilin tamamen bitmesine (derin deşarj) izin verilmemesi.