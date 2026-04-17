Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırıları ardından provokatif paylaşım yapan 411 kişinin gözaltına alındığını, 111 kanalın kapatıldığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada şöyle denildi:
-Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında; 1.866 URL adresine erişim engeli getirilmiştir.
-Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen toplam 411 şahıs yakalanmıştır.
-Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen “C31K” isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlanmıştır.