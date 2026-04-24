Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, babasına ait şarkı telifleriyle ilgili dikkat çeken bir iddiayı yargıya taşıdı. Açar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, babasının eski eşi İpek Açar hakkında şarkı teliflerinin usulsüz şekilde devredildiği gerekçesiyle Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

İMZALAR SAHTE ÇIKTI

Özel bir kriminal inceleme bürosunda yapılan değerlendirmede, belgelerde yer alan imzaların Kayahan’a ait el yazısı olmadığı kanaatine varıldı. Öte yandan, Açar’ın avukatı Onur Yağışan aracılığıyla savcılığa sunulan dilekçede, sahte imzalarla düzenlendiği iddia edilen devir sözleşmesinin aslının Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) kayıtlarında bulunamadığı ileri sürüldü.

Merhum sanatçı Kayahan’ın eski eşi İpek Açar, 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile evlenmişti.





''BU BİR ÇETE İŞİDİR''

Beste Açar, açıklamasında bu işin bir çete olayı olduğunu öne sürerek, ''Bu bir çete işidir.. Sahte evrak düzenlemek, bunu kabul ederek usulsüzlüğe yıllardır çanak tutan herkes …dolandırıcılık suçundan ceza alacak kişilerin listesi çok kabarık…

Ve bir A4 kağıdına babamın tüm şarkılarının yazılması, kağıtların sonuna unutulan şarkıların (kime ait olduğu belli olan kendi el yazısıyla ilave ederek yazılan) şarkı isimleri ,atılan tarihler ve atılan imzalar…'' notunu düştü.

Öte yandan, MESAM'a da serzenişte bulunan Açar, ''Bu usulsüz kağıt parçasını kabul ederek babamın tüm haklarını devralan sıfatıyla adını yazmak istemediğim şahsa 2015’te hak sahipliği devrini kabul eden @mesamglobal … 2015’te yazdığınız yazıda devralan sıfatıyla devir belgelerine istinaden üyeliğini kabul ettiğinizi mahkeme yoluyla istediğimde beyan etmiştiniz…

Yıl şimdi ve yıllardır istediğim bu belgelerin asıllarının sizde olmadığını 13 Nisan 2026 ‘da , sadece fotokopilerinin sizde olduğunun cevabını yine mahkeme yoluyla aldım. Yolsuzluklar bu kadar uzun sürmez…'' diye yazdı.





''HERKES CEZASINI ÇEKECEK''

Açar'ın açıklamasının devamı şu şekilde:

''Yıllardır adını yazmak istemediğim şahıs bu kağıt parçalarını size getirip şarkı haklarını üzerine alırken asıllarını almamak ne demek?

Ya da bu kağıt parçalarıyla böyle bir işlem yapmak ne demek?

Bunun içinde olan herkes cezasını mutlaka çekecek.

Recep Ergül şimdiki MESAM başkanı Recep Bey ve Hakan Sarıca yanımda olduklarını ve bu usulsüzlük için ellerinden geleni yapacaklarını defalarca dile getirdiler. Her şeyin şeffaf olduğu hakların hak sahiplerine teslim edildiği dürüst bir MESAM yönetimi diliyorum. Bu dava tüm şarkıları Türkiye’ye damgasını vurmuş ,hayatını müziğe adamış büyük usta Kayahan için artık bir kamu davasıdır. Tüm Kayahan severleri destek için bekliyorum. Artık senin de avukatının tehditlerini de karnım tok…

İkiniz içinde suç duyurularım savcılıkta var. Babamın soyadı önce, arkasında şimdiki kocanın soyadını vagon vagon kullan şimdilik… Benim için yazdığın bu şarkının da benim olmasına az kaldı…SÖZ babacım... (Avukat Onur Yağışan'ı etiketleyerek) Son adımlar.BU SAHTE İMZALI A4 Kağıtların ASLI MESAM’da yoksa KİMDEYMİŞ???

Yazıklar olsun sana …''