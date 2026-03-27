Türkiye genelinde trafik denetimlerinde kesilen plaka cezalarına gelen tepkiler üzerine ilgili bakanlıklar harekete geçti. AKP tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü personelini ilgilendiren kanun teklifine eklenmesi planlanan düzenleme, kesilmiş olan cezaların silinmesini öngörüyor.

100 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA İPTAL EDİLECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, standart dışı plaka kullanımı nedeniyle 800’den fazla araç sahibine uygulanan ve toplam tutarı 100 milyon lirayı aşan idari para cezaları mercek altına alındı. Düzenleme kapsamında, araç sahiplerine plakalarını yönetmeliğe uygun hale getirmeleri için 1 Nisan tarihine kadar süre tanınacak. Bu süre zarfında plakasını tescil standartlarına uygun şekilde değiştiren vatandaşların mevcut cezaları sistemden silinecek.

ŞOFÖR ODALARINA PLAKA BAŞINA 10 BİN TL CEZA

Yeni yasal düzenleme sadece araç sahiplerini değil, plaka basım yetkisi bulunan kurumları da kapsıyor. Taslağa göre, mühürsüz veya standartlara aykırı plaka basımı gerçekleştiren şoför odalarına ağır yaptırımlar getirilecek. Standart dışı basılan her bir plaka için ilgili odaya 10 bin lira idari para cezası kesilmesi planlanıyor.