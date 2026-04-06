Bilim insanları, pilleri tarihe gömebilecek bir buluşa imza attı. Sadece suyun buharlaşmasını kullanarak çalışan "evapoelektrik" jeneratörler, giyilebilir teknolojide yeni bir dönem başlatıyor.

Hong Kong Çin Üniversitesi ve Singapur Ulusal Üniversitesi’nden araştırmacılar, mekanik parçalara ihtiyaç duymadan doğrudan doğal buharlaşma yoluyla elektrik üreten bir sistem geliştirdi. Advanced Functional Materials dergisinde yayımlanan çalışma, sürdürülebilir enerji arayışında heyecan verici bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Geleneksel hidrovoltaik sistemler, suyun hareketini veya buharlaşmayı önce mekanik enerjiye, ardından elektriğe dönüştürdüğü için büyük bir verim kaybı yaşıyordu. Yeni geliştirilen evapoelektrik jeneratörü ise bu aracı adımları tamamen devre dışı bırakıyor.

Profesör Ady Suwardi, yöntemin basitliğini şu sözlerle açıklıyor:

"Güneş ışığına veya devasa makinelere ihtiyacımız yok. Bu sistem, doğadaki en bol kaynaklardan biri olan nemi kullanarak doğrudan enerji üretiyor."

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Cihazın çalışma prensibi, insan vücudunun terleyerek soğumasına benzer bir mantığa dayanıyor.

PVA Hidrojel Katmanı: En üstte, suyu sünger gibi emen ve hapseden ince, yumuşak bir jel tabakası bulunuyor.

Soğuma Etkisi: Jel içindeki su buharlaştıkça jelin sıcaklığı düşüyor.

Termoelektrik Fark: Soğuyan jel ile ortam sıcaklığındaki alt katman arasında bir ısı farkı oluşuyor.

Enerji Dönüşümü: İki katman arasına yerleştirilen termoelektrik jeneratör, bu küçük sıcaklık farkını doğrudan voltaja dönüştürüyor.

PİL GEREKTİRMEYEN GELECEK

Yapılan testlerde cihazın, geleneksel sistemlerden üç kat daha fazla enerji ürettiği ve düşük güç tüketen bir LCD ekranı başarıyla çalıştırdığı kanıtlandı. Üstelik bu performans; 26°C sıcaklık ve hafif bir esinti gibi tamamen günlük ortam koşullarında elde edildi.

Kullanım Alanları ve Gelecek Projeksiyonu

Araştırmacı Jing Cao, teknolojinin mağaza raflarına inmesi için 3 ila 5 yıllık bir süre öngörüyor:

Akıllı Saatler: Pil doldurma derdi olmadan, sadece kolunuzdaki terle şarj olan fitness takip cihazları.

Çevresel Sensörler: Doğadaki nemle çalışan, bakım gerektirmeyen veri toplama cihazları.

Tıbbi Yamalar: Vücut ısısı ve nemiyle çalışan sağlık monitörleri.

"GÜNEŞ PANELLERİ GİBİ SIÇRAYIŞ YAPABİLİR"

Bilim insanları, şu an yolun başında olduklarını ancak potansiyelin devasa olduğunu belirtiyor. Jing Cao, "Güneş panelleri de %6 verimlilikle başlamıştı, bugün %30'ları konuşuyoruz. Bu teknolojiyle pilsiz, suyla çalışan bir dünya kurabiliriz" diyerek gelecek vizyonunu özetliyor.