Pazar günlerinin dikkat çeken yapımlarından Teşkilat, dün akşam izleyicinin karşısına çıkmadı. Dizi ani şekilde yayın akışından çıkarıldı.
TEŞKİLAT SON BÖLÜM VAR MI YOK MU?
Teşkilat dizisinin yeni bölümü dün akşam ekrana gelmedi, konuyla ilgili kanaldan ve yapım ekibinden resmi bir açıklama yapılmadı.
Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısı nedeniyle dizinin ekrana gelmediği iddia edildi. Sosyal medyada kullanıcılar; şiddet sahnesi içeren dizilere yönelik büyük tepki göstermişti. Dizinin son anda yeni bölümü yerine tekrar bölümünün yayınlanması dikkat çekti.
Yayın akışında dizinin yeni bölümü yerine Çin Seddi adlı yabancı sinema filmi yayınlandı.
TEŞKİLAT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Teşkilat yeni bölümünün haftaya aynı saatte yayınlanması bekleniyor.