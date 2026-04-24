Teşkilat dizisinin yeni sezon hazırlıkları şimdiden başlarken dizinin sezon finali yapacağı tarih belli oldu. Tolga Sarıtaş, Tuvana Türkay ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizide yeni sezonda oyuncu değişiklikleri de yaşanabilir.

SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 14 Haziran Pazar akşamı ekrana gelecek 185. bölümüyle sezon arasına girecek. 7. sezon için hazırlıkların şimdiden başladığı belirtilirken, yeni sezonda kadroda yer alacak isimlerin de önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Teşkilat dizisi 12 Nisan Pazar akşamı yayınlanan son bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekti. Teşkilat'ın 177. bölümünde operasyon sırasında pusuya düşürülen Uzay kaçırılarak rehin alındı. Ekip arkadaşları onu kurtarmak için zamanla yarışırken, düşman saflarına sızan Davut kritik bir hamle yaptı. Bölüm sonunda Rutkay ve Julia'nın Uzay’ı ekibin gözleri önünde vurmasıyla Teşkilat dünyasında taşlar yerinden oynadı.