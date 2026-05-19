Şirketin çevrim içi sipariş sayfasında yapılan bu güncelleme, Hollanda’yı Avrupa’da Otopilot’un yeni araç konfigürasyonundan çıkarıldığı ilk ülke konumuna getirdi.

Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da bu karar, Tesla'nın donanım satışından ziyade abonelik tabanlı yazılım gelirine odaklanan yeni küresel stratejisinin Avrupa'daki ilk somut adımı olarak değerlendiriliyor.

Yeni satış modeline göre Hollandalı tüketiciler, araçlarını yapılandırırken sürücü destek sistemi olarak yalnızca Full Self-Driving (FSD / Tam Otonom Sürüş - Denetimli) seçeneğiyle karşılaşıyor.

AYLIK ABONELİKLE AKTİF EDEBİLİYOR

Kullanıcılar bu sistemi ya aracı satın alırken peşin olarak paket halinde edinebiliyor ya da teslimat sonrasında aylık abonelik modeliyle aktif hale getirebiliyor.

Tesla, benzer bir stratejiyi 2026’nın başlarında Kuzey Amerika pazarında da uygulamaya koymuş, ABD ve Kanada'da Otopilot'u standart paket olmaktan çıkararak tüm sürücü destek operasyonlarını FSD çatısı altında toplamıştı.

Şirketin bu hamlesinin arkasında, uzun vadede dünya genelinde 10 milyon aktif FSD abonesine ulaşma hedefi yatıyor. Son paylaşılan verilere göre, küresel çaptaki aktif FSD abonesi sayısı halihazırda 1,28 milyon seviyesinde bulunuyor.

DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNE DE YAYILMASI BEKLENİYOR

Tesla’nın bu dönüşüm için Avrupa pilot bölgesi olarak Hollanda’yı seçmesi ise tesadüf değil. FSD sistemi için resmi onay veren ilk Avrupa ülkesi olan Hollanda’da düzenleyici kurumlar, bu teknolojinin tüm kıta genelinde onaylanması sürecinde itici güç rolü üstleniyor.

Ayrıca Tesla kullanıcılarının ülkede kısa sürede 10 milyon kilometreden fazla FSD sürüş verisi üretmesi, sistemin gerçek dünya performansının geliştirilmesi açısından kritik bir kaynak sağlıyor.

Şimdilik yalnızca Hollanda ile sınırlı olan bu uygulamanın, regülasyon süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte diğer Avrupa ülkelerine de hızla yayılması ve kıtadaki Tesla satın alma deneyimini tamamen "FSD merkezli" bir yapıya dönüştürmesi bekleniyor.