Olay, 6 Ekim 2023’te Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde meydana geldi. Taksi şoförü 2 çocuk babası Veysel Meşe, 820’nci Sokak’ta park ettiği aracının içindeyken, yanına gelen kişilerin tabancayla açtığı ateş sonucu sol bacağı ve göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meşe, bir gün sonra yaşamını yitirdi. Veysel Meşe’nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edilerek aile kabristanında defnedildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 4’ü boş 5 kovan bulundu. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada belirlenen şüpheliler Ali Yakoğlu (31), Muhammed Güngörür (22), Nihat Mafrak (32), Sidar Atlı (34), M.Y. (34), A.Y. (59), M.Y. (44), N.Y. (40) ile suça sürüklenen çocuklar B.S.Ç. ve A.Ö. yakalanarak tutuklandı. Lokman Mercan (31) ve Yusuf Koçyiğit (24) hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

ÖLMEDEN ÖNCE ‘BEN DEĞİLİM’ DEMİŞ

Veysel Meşe’nin taksisine yolcu gibi binip olayın olduğu yere götürdüğü belirlenen B.S.Ç. isimli çocuk, ifadesinde 5 bin TL karşılığında taksiciyi olay yerine getirmesinin istendiğini belirterek, “Olaya karışan Muhammed Güngör ve Yusuf Koçyiğit'i mahalleden tanırım. Maktul Veysel'i tanımam. Olaydan bir gün önce Yusuf Koçyiğit yanıma geldi. Taksi durağında çalışan plakasını söyledikleri taksiye binip olayın yaşandığı Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 820’nci Sokak’a getirmemi istedi. Neden benden böyle bir şey istediklerini sorduğumda ise aralarında alacak meselesi olduğunu, sadece konuşmak istediklerini, telefona cevap vermediğini söyledi. Ben Yusuf Koçyiğit ile konuştum. Yusuf bana hatta dediklerini yaparsam 5 bin TL para vereceklerini söyledi. Bir sonraki akşam söyledikleri taksi durağına gittiğimde aracı orada gördüm. Müşteri gibi taksiye binerek taksiyi Yusuf'un bana dediği sokağa götürdüm. Ben taksinin parasını ödeyip tam taksiden indiğim sırada Muhammed ve Yusuf geldi. Muhammed maktule silahı doğrulttu bu arada silah tutukluluk yaptı. Maktul de ‘Ben değilim, ben değilim’ şeklinde sözler söyledi. Ancak Muhammed maktule 4-5 el ateş etti. Daha sonra Muhammed ve Yusuf olay yerinden kaçtılar. Ben olay yerinden ayrılmadım. Şüphelilerin maktulü vuracaklarını hiç düşünmemiştim. Şüpheliler ile birlikte hareket etmedim. Zaten hareket etseydim şüpheliler kaçtığında ben de polisi aramak, ambulansa haber vermek yerine onlar gibi kaçardım” dedi.

‘YOLCU OLARAK ALDIĞIM KİŞİ KATİLLERİ TANIYOR’

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Meşe’nin yaralandıktan sonra özel bir hastaneye sevk edildiği, tedavisi sırasında yapılan kısa görüşmede durakta yolcu olarak aldığı kişinin şüphelileri tanıdığını söylediği yer aldı.

‘3 DAİRE TEKLİF ETTİLER’

10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 8’inci ve karar duruşmasına tutuklu sanıklar, katılanlar ve avukatları katıldı. Duruşmada Veysel Meşe’nin babası Mehmet Meşe, “Sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz. Tutuklu sanıkların hiçbirini tanımıyorum. Hiçbir sanıkla husumetimiz yoktur. Sanıklar, sürekli aracıları barışmak için gönderdiler. 3 daire bize teklif ettiler. Değil 3 daire, tüm Diyarbakır'ı da üzerime tapu etseler dahi asla kabul etmiyorum. Benim çocuğum nasıl toprakta çürüyor ise tüm sanıkların da cezaevinde çürümelerini talep ediyorum. Sidar Atlı tetikçidir. Biz kesinlikle sanıklarla barışmayacağız. Adalet istiyorum” diye konuştu.

4 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Savunmaların ardından mahkeme, kararını açıkladı. Şüpheliler Ali Yakoğlu, Sidar Atlı, Nihat Mafrak ve Muhammed Güngörür hakkında Veysel Meşe'ye karşı ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçunu işlediği sabit görüldüğünden, indirim uygulanmasına yer olmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Suça sürüklenen çocuk B.S.Ç. ve A.Ö. hakkında ise şüphelilerin suç tarihinde 15 yaşını doldurup 18 yaşını doldurmadığı anlaşıldığından, B.S.Ç. hakkında 22 yıl, A.Ö. hakkında ise 1/3 oranında indirim yapılarak 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. A.Ö. hakkında ayrıca ‘Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma’ suçundan 8 ay hapis ve adli para cezası verildi.

Sanıkların eylemlerinin sabit olmaması nedeniyle de A.Y., M.Y., M.Y. ve N.Y. hakkında beraat kararı verildi. Olay tarihinden bu yana aranan ve firari durumda olan Lokman Mercan ve Yusuf Koçyiğit’in ise dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

‘HUSUMETLİSİ YERİNE OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER’

DHA’ya konuşan Veysel Meşe’nin babası Mehmet Meşe, “Oğlum başkasının yerinde öldürüldü. Oğlum Orman Müdürlüğü’nde çalışıyordu. Akşamları iş çıkışı taksiye çıkıyor, çoluk çocuğunun ekmeğinin peşinde koşuyordu. Şüpheliler ile taksici A.A.’nın aileleri arasında çiftçi kayıt sistemi nedeniyle husumet varmış. Kavga çıkmış. O kavgada 2 kişiyi silahla vurmuşlar. Husumetli aileden biri geldi, ‘Sizin katillerinizi tanıyorum, ben isim vermişim emniyete. Veysel Meşe’nin kanı yerde kalmasın, faili meçhul olmaması için gidip emniyete bilgi vermişim. Bizimle başka bir aile arasında husumet vardı. Bizim akrabamızı götüreceğine Veysel Meşe ona benzediği için onu götürmüşler, zaten o kişi de durakta çalışıyordu’ dedi. A.A.’nın babası da ‘Benim çocuğumu götüreceğine Veysel Meşe'yi götürmüşler’ dedi. Çocuğumu götürürken öyle profesyoneldir ki bu çete, 2 kişi de sıra çabuk Veysel’e gelsin diye 2 taksiyi önden çıkartmışlar. 2 maskeli tarafından çocuğum katledildi. Çocuğumu ilk önce ayağından vuruyor, kaçarken sırtından vuruyor. Çocuğum ‘Ben değilim, ben değilim’ diyor. Yine çocuğuma ateş ediyor. Çocuğumun 2 kızı var. Her gün babalarını arıyorlar. Ben babalarını nereden getireyim? Hakim ve savcılar benim çocuğumun hakkını yemedi. Allah razı olsun devletin adaletine. Benim kimim kimsem yoktur. Bunların tam araştırılıp diğer azmettiricilerin de ceza almasını istiyorum. Benim başıma geldi, başkalarının başına gelmesin” ifadelerini kullandı.