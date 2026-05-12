24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan A Milli Takımımızın kadrosu da Türk futbolseverler için büyük bir merak konusu oldu. Dün akşam saatlerinde sosyal medyada 44 futbolcudan oluşan bir liste yayımlandı. Kısa sürede yayılan liste sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışmaya sebep olurken; TFF ise bu listenin gerçeği yansıtmadığına dair açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Bugün akşam saatlerinde A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen bir görsel, sosyal medyada dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunu yanıltan bu paylaşıma hiçbir şekilde itibar edilmemesini; doğru bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi kaynaklarının referans alınması gerektiğini önemle hatırlatırız."

YALANLANAN KADRO PAYLAŞIMI