Fatih Tekke yönetiminde Süper Lig'de son ana kadar şampiyonluk iddiasını sürdüren Trabzonspor, yeni sezon için şimdiden düğmeye bastı. Önce Ruslan Malinovskiy ile anlaşma sağlayan Fırtına, yarım saat arayla milli futbolcu Thierry Karadeniz'i de renklerine bağladı.

Bordo-Mavililer, Almanya'da Köln U19 forması giyen 17 yaşındaki sol kanat ile 5 yıllığına anlaşmaya vardı.

MİLLİ MAÇTA ŞOV YAPTI

Ay-Yıldızlı formayla ilk kez 24 Mart'ta 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın, Cebelitarık'ı 7-0 mağlup ettiği maçta boy gösteren Thierry Karadeniz, hem isim-soyisim kombinasyonu hem de parlak futboluyla dikkatleri üzerine çekti.

17 yaşındaki futbolcu 7-0'lık galibiyette 33 ve 40'ıncı dakikalarda fileleri havalandırarak 7 dakikada 2 gol buldu, ilk maçında izleyenleri coşturdu.