Modern dünyanın en büyük ve en tehlikeli kuşlarından biri olan Güney Miğferli Tepeli Kuşu (Cassowary), "yaşayan dinozor" olarak adlandırılan fiziksel özellikleriyle hem korku salıyor hem de ekosistemin devamlılığını sağlıyor. Yaklaşık 1,80 metre boya ve 75 kilogram ağırlığa ulaşabilen bu canlılar, evrimsel süreçte kazandıkları savunma mekanizmalarıyla yağmur ormanlarının en çekinilen sakinleri arasında yer alıyor.

HANÇER BENZERİ PENÇELERİ VAR

Tepeli kuşunun en dikkat çekici özelliği, ayaklarında taşıdığı 12 santimetrelik hançer benzeri pençeleridir. Bu pençeler, kuşun kendisini tehdit altında hissettiği anlarda birincil silahına dönüşmektedir. Saatte 50 kilometreyi aşan bir hızla koşabilen ve 1,5 metre yükseğe zıplayabilen bu kuş, tüm vücut ağırlığını tek bir darbede toplayarak en sert derileri bile yırtma kabiliyetine sahiptir. Doğada kendisini korurken bir yılanı veya bölgesine giren bir timsahı tek bir isabetli hamleyle saf dışı bırakabildiği bilinen bu canlılar, "tek hamlede öldürebilen kuş" unvanını bu fiziksel gücüne borçludur.

DİŞİLERİ DAHA İRİ

Tepeli kuşları, alışılagelmiş kuş davranışlarının ötesinde bir sosyal hiyerarşiye sahip. Dişiler, erkeklerden daha iri ve daha gösterişli bir yapıda. Üreme sürecinde yumurtaları bıraktıktan sonra yuvayı terk eden dişilerin aksine, kuluçkaya yatma ve yavruları büyütme sorumluluğu tamamen erkek kuşlar tarafından üstlenilir. Bu dönemde oldukça korumacı olan erkeklerin, yavrularına yaklaşan her türlü canlıyı büyük bir saldırganlıkla uzaklaştırdığı gözlemleniyor.

BÜTÜN HALDE YUTUYORLAR

Korkutucu şöhretinin aksine, bu kuşlar aslında yağmur ormanlarının "baş bahçıvanı" olarak görev yapıyor. 100’den fazla meyve türüyle beslenen tepeli kuşları, büyük tohumları bütün halde yutar. Kuşun sindirim sisteminden geçen tohumlar, hem gübrelenir hem de kabukları yumuşayarak çimlenmeye hazır hale gelir. Belirli tropikal ağaç türlerinin, bir tepeli kuşu tarafından sindirilmeden filizlenememesi, bu canlıyı orman ekosisteminin devamlılığı için vazgeçilmez bir aktör konumuna getirmektedir.

KORUMA ALTINDALAR

İnsanlarla karşılaşmalarında genellikle kaçmayı tercih etseler de, yerleşim alanlarının genişlemesi ve ormanların tahrip edilmesi bu nadir canlıları risk altına sokuyor. Günümüzde özellikle Avustralya'da araç çarpmaları ve yaşam alanı kaybı nedeniyle sayıları azalan tepeli kuşları, uluslararası koruma statüsünde yer alıyor. Uzmanlar, bu kuşların neslinin tükenmesinin, bağlı oldukları yağmur ormanlarının da sonu olabileceği konusunda uyardı.