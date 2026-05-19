Kaza, saat 13.00 sıralarında Şair Eşref Mahallesi’ndeki Alay Kavşağı’nda meydana geldi. Soma’dan Kırkağaç istikametine seyreden Ersen B. (35) idaresindeki 45 HB 4910 plakalı TIR, tali yoldan ana yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen Abdullah Küçük (23) yönetimindeki 45 ATJ 267 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan bisiklette bulunan Şefika Kaçak (71) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, sürücü Abdullah Küçük ile kardeşleri Oğuzhan Küçük ve Ali Küçük ile gelinleri Yasemin Küçük yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Abdullah Küçük’ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, TIR sürücüsü Ersen B.’yi ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.