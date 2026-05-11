Gaziantep'te TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 34 yaşındaki Ayşe Demirbaş'tan acı haber geldi. Kazada biri çocuk 4 kişi de yaralandı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, S.G.'nin kullandığı TIR ile Veysel Y.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobildeki Ayşe Demirbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Sürücü Veysel Y. ile otomobildeki ismi öğrenilemeyen 1’i çocuk 3 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Demirbaş'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.