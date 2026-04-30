Kaliforniya suları, daha önce hiç görülmemiş bir "sessiz istilacı" ile karşı karşıya. Bir başparmak tırnağından bile küçük olan "Altın Midye", eyaletin su şebekelerini ve barajlarını ele geçirmek üzere. Federal hükümet çaresiz kalınca kesenin ağzını açtı: Bu minik devasa sorunu durdurabilecek dahice bir fikir bulana tam 200 bin dolar (yaklaşık 9 milyon TL) ödül verilecek.

Altın midyeler, sadece boruları tıkamakla kalmıyor; milyonlarca insanın içme suyu ve elektriğe erişimini sağlayan devasa pompa sistemlerini devre dışı bırakıyor.

Yıllık zarar 1 milyar dolar: Ülke çapındaki hasar şimdiden bu devasa rakamı aştı.

Görünmez tehlike: Sorun görebildiğimiz midyeler değil; hafta sonları göller arasında gezen teknelerin balast bölmelerinde (su tanklarında) saklanan mikroskobik larvalar. Denetçilerin bile ulaşamadığı o gizli su cepleri, istilayı her yere taşıyor.

"Halt the Hitchhiker": Kimler başvurabilir?

ABD Sulama Bürosu, teknelerin ulaşılamayan bölgelerindeki bu larvaları öldürecek veya etkisiz hale getirecek teknoloji için "Halt the Hitchhiker" (Otostopçuyu Durdur) yarışmasını başlattı.

Aranan şartlar: Tekneye zarar vermeyen, çevre dostu ve hızlı bir çözüm.

Ödül aşamalı dağıtılıyor: 1. Aşamayı geçen 6 takıma 25’er bin dolar, finali kazanan dahiye ise toplamda 200 bin dolara kadar ödeme yapılacak.

Tekne sahipleri için "kırmızı alarm"

Şu anki denetimler, yaz aylarındaki yoğunluk karşısında yetersiz kalıyor. Larvalar o kadar küçük ki (veliger deniyor), ancak özel mikroskoplar ve PCR DNA testleriyle tespit edilebiliyor. Siz onları gördüğünüzde ise çoktan binlercesi borulara yapışmış ve üremeye başlamış oluyor.