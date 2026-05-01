Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yaşanan akıl almaz olay, uluslararası basının ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Suvarnabhumi Havalimanı’nda güvenlik görevlilerinin şüphelenmesi üzerine durdurulan genç bir kadının üzerinden çıkanlar, deneyimli personeli bile hayrete düşürdü. Vücuduna bantlanmış onlarca canlı kaplumbağa ile uçağa binmeye çalışan 19 yaşındaki kaçakçının hikâyesi, vahşi yaşam ticaretinin karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

TİŞÖRTÜNÜN ALTINDA SAKLIYORMUŞ

Bangkok’tan Taipei’ye gitmek üzere terminalde bekleyen 19 yaşındaki Tayvanlı kadının tedirgin hareketleri, havalimanı güvenliğinin dikkatinden kaçmadı. Yapılan detaylı aramada, kadının giysilerinin altına gizlenmiş, bantlarla vücuduna sabitlenmiş tam 30 adet Hint Yıldız Kaplumbağası ele geçirildi.

HAREKET ETMESİNLER DİYE BANTLAMIŞ

Tayland Vahşi Yaşamı Koruma Departmanı’nın açıklamasına göre, kaçakçı kadın kaplumbağaların fark edilmemesi için korkunç bir yönteme başvurdu. Hayvanları hareket edemeyecekleri şekilde sıkıca bantlayıp kumaş torbalara koyan kadın, bu torbaları da doğrudan vücuduna yapıştırdı. Maalesef bu eziyet dolu yolculuk sırasında kaplumbağalardan biri hayatını kaybetti.

KARABORSADA 406 BİN TL EDİYOR

Nesli tehlike altında olan ve uluslararası ticaret yasağı (CITES) kapsamında korunan bu kaplumbağaların siyah borsadaki değeri yaklaşık 9 bin dolar (yaklaşık 406 bin TL) olarak hesaplanıyor. Genç kadın, yasadışı hayvan nakli ve gümrük kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklanırken, yetkililer bu olayın daha büyük bir şebekenin parçası olup olmadığını araştırıyor.

HER ŞEYE RAĞMEN RAHAT BIRAKMIYORLAR

"Egzotik evcil hayvan" merakı, bu masum canlıları doğal ortamlarından koparıyor. Ancak uzmanlar uyarıyor:

Sosyal Değiller: Hint Yıldız Kaplumbağaları utangaç canlılardır ve dokunulmaktan nefret ederler.

Bakımı Zor: Özel diyet ve çevre koşulları gerektirirler; doğadan yakalananların ev ortamında yaşama oranları çok düşüktür.

Maddi Zarar: Yasadışı vahşi yaşam ticareti dünya genelinde yıllık 23 milyar dolarlık kirli bir ekonomi oluşturuyor.

VAHŞİ YAŞAM ADETA YOK OLUYOR

Bu tür kaçakçılık olayları sadece kaplumbağaları değil, gergedanlar gibi birçok türü de yok olmanın eşiğine getiriyor. Örneğin, Kuzey Beyaz Gergedanı'nın dünyada sadece iki dişi örneği kaldı. Ayrıca istilacı türlerin bu yolla dünyaya yayılması, hükümetlere her yıl milyarlarca dolar zarara mal oluyor.