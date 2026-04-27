İstanbul’da 100 bin konutu kapsayan dev projede hak sahiplerini belirleyen TOKİ kura çekilişlerinde heyecan zirveye ulaştı. TOKİ İstanbul kura sonuçları, bugün yapılan son etap çekilişleriyle birlikte netleşmeye başladı. Başvuru yapan vatandaşlar, gün boyu süren canlı yayınların ardından e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarını sorgulamak için ekran başına geçti.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ 3. GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR



İstanbul’daki büyük konut projesinde 25 Nisan’da başlayan kura süreci, 27 Nisan itibarıyla üçüncü gününde hız kesmeden sürüyor. Noter huzurunda ve şeffaf şekilde gerçekleştirilen çekilişler, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Günlerdir devam eden kura maratonunda binlerce kişi, adının açıklanacağı anı bekliyor.

KATEGORİ KATEGORİ HAK SAHİPLERİ BELİRLENİYOR

Projede şehit aileleri, engelliler, emekliler ve gençler gibi farklı kategorilerde başvuru yapan vatandaşlar için ayrı ayrı kura çekimleri yapılıyor. Canlı yayında isimlerin tek tek açıklanmasıyla birlikte hak sahipleri belirlenirken, sürecin tamamlanmasının ardından kesin listeler dijital ortama aktarılacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişlerinin sona ermesiyle birlikte en çok merak edilen konuların başında sonuçların nereden ve nasıl öğrenileceği geliyor. Canlı yayında açıklanan asil isimlerin yanı sıra tüm listeye resmi kanallar üzerinden ulaşılabilecek.

E-DEVLET TOKİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ kura sonuçlarını öğrenmenin en hızlı yolu e-Devlet Kapısı olarak öne çıkıyor. Başvuru sahipleri, sisteme giriş yaptıktan sonra “Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama” hizmeti üzerinden hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyor.

Öte yandan kura sonuçları, TOKİ’nin resmi internet sitesi toki.gov.tr üzerinden de PDF formatında yayımlanarak erişime açılacak.