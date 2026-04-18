Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) mali durumuna ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi. 2026 yılı içinde yaklaşık 200 milyar TL kredi çektiği belirtilen kurumun, bu borca karşılık 300 milyar TL’yi bulan faiz yüküyle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Artan borçlanma nedeniyle TOKİ’nin bankalardan yeni kredi temin edemediği ileri sürülüyor.

KREDİ YÜKÜ TOKİ’Yİ SIKIŞTIRDI

İddialara göre, özellikle 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında hız verilen konut projeleri TOKİ’nin finansman ihtiyacını ciddi ölçüde artırdı. Deprem bölgesinde binlerce konutun inşasına girişen kurumun, bu süreçte yüksek miktarda kredi kullandığı belirtiliyor. Ancak söz konusu borçlanmanın beraberinde ağır bir faiz yükü getirdiği ve toplam geri ödeme tutarının 300 milyar TL’ye ulaştığı ifade ediliyor. Bu tablo, kurumun mali hareket alanını daraltırken, yeni finansman bulmasını da zorlaştırıyor.

MÜTEAHHİT ÖDEMELERİNDE AKSAMA İDDİASI

Krediye erişimde yaşanan sıkıntıların sahaya da yansıdığı öne sürülüyor. TOKİ’nin bankalardan yeni kredi alamaması nedeniyle birçok müteahhidin hakediş ödemelerinin yapılamadığı iddia edildi. Bu durumun, devam eden projelerde yavaşlamaya yol açabileceği belirtiliyor.