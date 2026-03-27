Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kararla, kamu kurumlarının sunduğu bazı hizmetlerden ücretsiz veya indirimli faydalanacak gruplar yeniden belirlendi.

Yapılan düzenlemeye göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere gümrük muhafaza memurları ile orman muhafaza memurları, 31 Aralık 2027 tarihine kadar belediyelere ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

ÜCRETSİZ HAKTAN KİMLER FAYDALANACAK?

Karar kapsamında, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev yapan bu iki personel grubu ücretsiz ulaşım hakkına sahip olacak.

HANGİ ULAŞIM ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK?

Uygulama doğrultusunda, belediyelere bağlı otobüsler başta olmak üzere metro ve tramvay gibi şehir içi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak kullanılabilecek.