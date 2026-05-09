Fransa’nın batısında yer alan Laval kenti, küresel enerji krizi ve Orta Doğu’daki gerilimlerin ardından tırmanışa geçen akaryakıt fiyatlarına karşı vatandaşlarını korumak amacıyla radikal bir hamle yaptı.

Laval belediyesi ve yerel yönetim birliği Laval Agglomération, artan yaşam maliyetlerine karşı toplu taşıma ücretlerinde devasa bir indirime gitme kararı aldı.

AĞUSTOS SONUNA KADAR GEÇERLİ

11 Mayıs - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni düzenleme kapsamında, toplu taşıma tarifeleri yarı fiyatının da altına çekildi. Uygulama ile 1,30 euro olan tek kullanımlık otobüs biletleri 0,50 euroya, günlük biletler ise 3,25 eurodan 1,50 euroya düşürüldü.

En büyük avantajın sağlandığı 10 kullanımlık bilet paketleri ise 10 euro yerine 4 eurodan satışa sunularak bazı kalemlerde yüzde 60’ı aşan bir ekonomik destek sağlandı.

İNDİRİM 115 BİN KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Yaklaşık 115 bin kişiyi etkileyecek olan bu stratejik kararın belediye bütçesine maliyetinin 150 bin euro civarında olacağı öngörülüyor. Ulaşımdan sorumlu yerel yönetici Julien Brocail, akaryakıt zamlarının yarattığı baskıyı hafifletmek adına bu uygulamanın bir "sosyal tampon" görevi göreceğini vurguladı.

Artı33'te yer alan habere göre, Laval yönetimi, bütçe desteğinin yanı sıra bu hamleyle çevreci bir dönüşümü de hedefliyor. Özel araç kullanımını azaltarak karbon salınımını düşürmeyi amaçlayan belediye, özellikle yaz döneminde toplu taşıma kullanımında rekor artış bekliyor. Uygulama, yükselen enerji maliyetlerine karşı yerel yönetimlerin alabileceği öncü bir model olarak değerlendiriliyor.