Meksika, Latin Amerika’nın yeni altın madenciliği merkezi olarak ilan edildi. Zacatecas’ın kalbinde yer alan Peñasquito madeni, ülkeyi bir ekonomik güç merkezine dönüştürdü.

Üretimin %30’u tek bir noktadan geliyormuş

Zacatecas eyaletinde bulunan Peñasquito madeni, Meksika’nın tüm altın üretiminin neredeyse üçte birini (%28,8) tek başına karşılıyor.

Madenin en az 20 yıl daha altın üretmeye devam edeceği belgelendi.

Sadece 2022 yılında elde edilen 1,9 milyar dolarlık gelir, bölgeyi Amerika kıtasının en verimli 'altın damarı' haline getirdi.

Servet ABD’ye akıyor

Maden Meksika topraklarında olsa da, ipler Colorado merkezli ABD şirketi Newmont Corporation’ın elinde.

2.800’den fazla doğrudan iş imkanı yaratan maden, asıl kârı yurt dışına transfer ediyormuş. Doğal zenginlik Meksika’nınken, ana faydanın yabancı şirketlere akması "ekonomik bağımsızlık" tartışmalarını alevlendirdi.

Meksika’dan çıkarılan altın meğer sadece süs eşyası değil. Yüksek hassasiyetli konektörlerden bilimsel aletlere kadar elektronik endüstrisinin kalbinde bu 'Meksika Altını' yatıyor. Bu metalin kontrolü, bir ülkenin küresel finansal rezervlerdeki konumunu yeniden tanımlayabiliyor.

Meksika’nın Dubai olma hayali, sarsıcı bir çevresel maliyetle birlikte geliyor. Yoğun kimyasal kullanımı ve devasa kaya kütlelerinin yerinden oynatılması, su kaynaklarını ve biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor.