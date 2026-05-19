Hidroponik arpa üretiminde geleneksel tarıma göre çok daha az su kullanıldığı belirtiliyor. Sistem içerisinde belirli sıcaklık ve nem değerleri korunurken, arpa tohumları yaklaşık 6 ila 7 gün içerisinde yoğun yem üretimine dönüşüyor.

Uzmanlara göre yöntem özellikle kuraklık riski bulunan bölgelerde alternatif yem çözümü olarak değerlendiriliyor.

ORTA DOĞU ÜLKELERİNDE YAYGIN KULLANILIYOR

Hidroponik arpa sistemi dünyada en çok kuraklık sorununun yaşandığı Orta Doğu ülkelerinde kullanılıyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt gibi ülkelerde büyükbaş hayvancılık işletmeleri, düşük su tüketimi nedeniyle bu yöntemi tercih ediyor.

Türkiye’de ise sistem henüz yaygın hale gelmese de yem maliyetlerindeki artış nedeniyle üreticilerin ilgisini çekmeye başladı. Özellikle Konya, Ankara ve Balıkesir gibi hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde bazı işletmelerin hidroponik yem üretimine yöneldiği belirtiliyor.

KÜÇÜK ALANDA YOĞUN ÜRETİM YAPILABİLİYOR

Kapalı alanlarda kurulan dikey raf sistemleri sayesinde küçük alanlarda yüksek miktarda yem üretilebildiği ifade ediliyor. Üreticiler, hidroponik sistemlerin dört mevsim boyunca kesintisiz üretim imkanı sunduğunu belirtiyor.

Hayvan yetiştiricileri ise özellikle yem maliyetlerindeki artış nedeniyle bu yönteme ilginin büyüdüğünü aktarıyor.

7 GÜNDE HASAT EDİLİYOR

Sistemde kullanılan arpa tohumları suyla düzenli şekilde besleniyor ve kısa sürede filizlenerek yoğun yeşil yem haline geliyor. Yaklaşık bir haftalık sürecin ardından elde edilen ürün doğrudan hayvan yeminde kullanılabiliyor.

Uzmanlar, yöntemin özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan işletmelerde yaygınlaşmaya başladığını ifade ediyor.