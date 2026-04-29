Adana’da turfanda patates için hasat dönemi başladı. Kent genelinde yaklaşık 61 bin dönüm alanda üretimi yapılan patateste bu yıl beklenen verim rakamlarına ulaşılamadı. Özellikle sezon boyunca etkili olan yoğun yağışlar, ürün gelişimini olumsuz etkileyerek rekoltede düşüşe neden oldu.

Geçmiş yıllarda dönüm başına ortalama 4 ila 5 ton arasında ürün alınırken, bu sezon birçok bölgede verim 3 ton seviyesine kadar geriledi. Bazı üretim alanlarında ise dönüm başına yaklaşık 3,5 tonluk hasat gerçekleşiyor.

FİYATLAR GEÇE YILA YAKI SEYREDİYOR

Verimde yaşanan düşüşe rağmen turfanda patates fiyatlarında önemli bir değişim yaşanmadı. Ürünün kilogram fiyatı, boyutuna göre 23 ila 25 lira arasında alıcı buluyor. Üreticiler, hasadın yaygınlaşmasıyla birlikte fiyatların nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlik yaşandığını ifade ediyor.

Hasadın henüz sınırlı alanlarda devam etmesi nedeniyle piyasadaki arz düşük seviyede bulunuyor. Bu durum fiyatların korunmasına katkı sağlarken, ilerleyen günlerde hasat miktarının artmasıyla fiyat hareketliliği bekleniyor.

Yeni sezon ürünleri piyasaya çıkarken, depolarda bulunan kışlık patatesler de satış baskısı oluşturmaya devam ediyor. Kışlık patatesin kilogram fiyatı kaliteye göre 4 ila 10 lira arasında değişiyor. Özellikle düşük fiyat seviyeleri nedeniyle depolardaki ürünlerin üreticiye yeterli kazanç sağlamadığı belirtiliyor.

Geçen yıl yaşanan don olayları nedeniyle hasat süreci gecikmiş, piyasaya çıkan ürünler başlangıçta yüksek fiyatla satılmıştı. Ancak sezon ilerledikçe fiyatların ciddi şekilde düşmesi üreticileri zor durumda bırakmıştı.

ÜRETİCİLERDEN FİYAT İSTİKRARI BEKLİYOR

Bu yıl yağış kaynaklı verim kaybına rağmen üreticiler, fiyatların sezon boyunca korunmasını umut ediyor. Hasadın yoğunlaşacağı dönemde piyasa koşullarının belirleyici olacağı ifade edilirken, üreticiler patates ve soğan için destekleme mekanizmalarının devreye alınmasının sektöre katkı sağlayacağını düşünüyor.



