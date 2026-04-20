Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, şehre geldi. Sarı-lacivertlilerin yöneticisi Ertan Torunoğulları, maç öncesi açıklamalarda bulundu. TRT Spor’a konuşan Torunoğulları, "Hava güzel, Konya'ya geldik. Yarın güzel bir maç olacak. İnanıyoruz, kazanıp geri döneceğiz. Takımda moralsizlik oldu ama şu anda takımın havası iyi. Antrenmanlarımız çok güzel geçti. Arkadaşlarımız hazır. Yarın kazanıp döneceğiz.” ifadelerini kullandı.

ARKADAŞLAR FEDERASYONLA GÖRÜŞTÜ

Ertan Torunoğulları, hakem kararlarına ilişkin "Arkadaşlarımız federasyona gidip görüştüler, daha da görüşecekler. Daha önce de söyledim. Türkiye'de şu anda hakemlerden memnun olan takım var mı? Bir takım haricinde sonucu etkilenmeyen maç var mı? Onu değerlendirirseniz ne demek istediğimizi daha iyi anlamış olursunuz." dedi.