Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına start veren Trabzonspor, Ç.Rize’nin gözde ismi Mithat Pala’ya kancayı taktı. Bordo-mavililer, 25 yaşındaki sağ bek için harekete geçti. Yönetim, Rize’ye Muhammed Cham ve bir miktar para teklifini yaptı. Mithat’ın da Trabzonspor’da forma giymek istediği ve anlaşmanın bir an önce gerçekleşmesini beklediği öğrenildi. Bu sezon Rize’de 33 maça çıkan başarılı futbolcu, 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Bu arada Mithat, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda “Hedefim büyük takımlara gitmek. Rizespor’u Avrupa’da başarılı bir şekilde temsil etmek istiyorum” şeklinde ifadeler kullanmıştı.