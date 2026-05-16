Ziraat Türkiye Kupası'nda ise finale yükselen ve ligi 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, gelecek sezon için kadro planlamasına şimdiden başladı.

Fatih Tekke'nin onayı ile transferde hızlı adımlar atan yönetim, ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Genoa ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Öte yandan İtalya Serie A ekibi Genoa da Ukraynalı futbolcuya veda etti. "Ruslan’a, kırmızı ve maviyi tenimize işleyerek yaşadığımız bu muhteşem macera için teşekkürler. İyisiyle kötüsüyle, formaya olan tutkun ve sevgin silinmez bir iz bırakacak. Tüm Genoa sana içten bir selam gönderiyor; yıllardır evin olan ve yıllarca öyle kalacak bu yerde ayakta alkışlanmaya hazırsın. Baştan, sonsuza dek."

Genoa'nın 2023/24 sezonunun ara transfer döneminde Marsilya'dan 7,7 milyon Euro bonservis bedeliyle karşılığında kadrosuna dahil ettiği Malinovskyi, bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 70 kez Ukrayna Milli Takımı'nın formasını giyen deneyimli orta sahanın güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.