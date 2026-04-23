Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor, Yeni 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Maçın normal süresi 0-0 sona erdi. Samsunspor, Cherif Ndiaye'nin 69. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın normal ve uzatma süresinde gol sesi çıkmazken turu atlayan tarafı penaltı atışları belirledi. Trabzonspor, penaltılarda Samsunspor'a 3-1 üstünlük kurdu ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Bordo mavililer yarı finalde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
ONANA PENALTILARDA ŞOV YAPTI
Trabzonspor kalecisi Andre Onana, Samsunspor'un kullandığı 4 penaltıdan 3'ünü kurtararak maçın kahramanı oldu. Samsun kalecisi Okan Kocuk da bordo mavililerin 2 penaltısını kurtardı.