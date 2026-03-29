UEFA Şampiyonlar Ligi’ni de düşünerek güçlü bir kadro kurma hesapları yapan Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavili ekibin gündeminde eski göz ağrısı Gustavo Hamer var. İngiliz basınına göre; Fırtına Sheffield United forması giyen 28 yaşındaki orta sahayı yeniden gündemine aldı. Sezon başında uzun süre peşinden koştuğu yıldız futbolcuyu 15 milyon Euro’luk maliyeti nedeniyle alamayan Trabzonspor bu kez transferi bitirmeye kararlı. 31 maçta oynayan Hamer, 3 gol ve 12 asistle dikkat çekti.

