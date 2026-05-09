Son dönemde dijital dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Özellikle aracını satan veya devreden vatandaşları hedef seçen şebekeler, resmi kurum adlarını taklit ederek hazırladıkları sahte kısa mesajlarla (SMS) büyük bir veri avına çıktı. "Denetim bildirimi" veya "trafik cezası" adı altında gönderilen linkler, kullanıcıları paniğe sürükleyerek banka ve kimlik bilgilerini çalmayı hedefliyor.

SATIŞ SONRASI "CEZAİ İŞLEM" TEHDİDİ

Dolandırıcıların temel stratejisi, yeni araç satışı yapmış kişilerin güvenini sarsmak üzerine kurulu. Gönderilen mesajlarda “Karayolları Genel Müdürlüğü denetim bildirimi” gibi ifadeler kullanılarak, araç devriyle ilgili sözde bir yasal eksiklik veya ceza olduğu iddia ediliyor.

Şaşırtıcı olan ise sistemin sadece yeni satış yapanları değil, yıllar önce aracını elden çıkarmış kişileri bile benzer sahte bildirimlerle taciz etmesi.

Mesajlarda kullanılan "acil işlem yapmazsanız yasal takip başlatılacaktır" ibaresi, tamamen mağduru paniklettiği an hata yapmasını sağlamak amacıyla kullanılıyor.

SAHTE LİNKLERLE BİLGİ AVCILIĞI

Mesaj içerisindeki bağlantılara tıklandığında e-Devlet veya resmi ödeme kanallarının birebir kopyası olan arayüzlerle karşılaşılıyor. Uzmanlar, bu noktada girilen her bilginin doğrudan dolandırıcıların veri havuzuna düştüğü konusunda uyarıyor:

Kimlik Bilgileri: TC kimlik numarası ve seri no gibi hassas veriler.

Banka Bilgileri: Kart numaraları ve mobil şifreler.

e-Devlet Girişi: Vatandaşın tüm kamu verilerine erişim imkanı.

Dolandırıcılık faaliyeti sadece yazılı mesajlarla sınırlı kalmıyor. Bazı mağdurlar, kendilerini trafik birimi personeli olarak tanıtan kişiler tarafından telefonla arandıklarını belirtiyor. Görüşme sırasında; “idari ceza”, “dosya kapatma” ve “yasal yaptırım” gibi teknik terimler kullanan saldırganlar, vatandaş üzerinde psikolojik baskı kurarak hızlıca işlem yapmaya zorluyor.

GÜVENDE KALMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Yetkililer, resmi kurumların işleyişine dair kritik bir hatırlatmada bulunarak vatandaşları şu adımları izlemeye davet etti:

Resmi Kanalları Kullanın: Trafik cezası veya araç borcu sorgulamalarını yalnızca resmi e-Devlet kapısı veya İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapın.

Bağlantılara Tıklamayın: SMS ile gelen, kaynağı belirsiz ve "gov.tr" uzantılı görünse bile şüpheli duran linkleri açmayın.

Ödeme Talep Edilmez: Hiçbir kamu kurumu, bir link üzerinden doğrudan kart bilgilerinizi isteyerek anlık ödeme yapmanızı dayatmaz.

İhbar Edin: Şüpheli bir durumla karşılaştığınızda vakit kaybetmeden emniyet birimlerine veya siber suçlarla mücadele ekiplerine bildirimde bulunun.