Çin’de geliştirilen yeni nesil trafik sistemi, klasik trafik ışıklarının ötesine geçerek sürücü ve yayaları anlık olarak analiz edebilen yapay zeka altyapısıyla dikkat çekiyor. Gelişmiş kameralar ve veri analiziyle çalışan sistem, sadece trafik akışını düzenlemekle kalmıyor, aynı zamanda ihlalleri tespit edip otomatik işlem uygulayabiliyor.

Sistem, kavşaklara yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralar aracılığıyla yayaların ve sürücülerin hareketlerini sürekli olarak izliyor. Yüz tanıma teknolojisi sayesinde kuralları ihlal eden kişiler anında tespit edilirken, bazı şehirlerde bu kişilerin kimlik bilgilerine ulaşarak doğrudan ceza kesilebildiği belirtiliyor.

Geliştirilen teknoloji bununla da sınırlı değil. Yapay zeka destekli analiz sistemi, bir kişinin trafik ışığına yaklaşma şekline bakarak olası ihlalleri önceden tahmin edebiliyor. Bu sayede sistem, ihlal gerçekleşmeden önce uyarı verebiliyor veya önleyici önlemler devreye sokulabiliyor.

Öte yandan bazı şehirlerde kurulan akıllı yaya geçitleri, sesli uyarılar ve ışıklı yönlendirmelerle yayaları bilgilendirirken, kurallara uymayanların görüntülerini kaydedebiliyor. Hatta bazı uygulamalarda ihlal yapan kişilerin görüntülerinin kamuya açık ekranlarda gösterildiği de biliniyor.

Uzmanlara göre bu tür sistemler, trafik güvenliğini artırma ve kural ihlallerini azaltma konusunda etkili olabilir. Nitekim yüz tanıma ve otomatik ceza sistemlerinin kullanıldığı bölgelerde, kırmızı ışık ihlallerinde belirgin düşüş yaşandığı ifade ediliyor.

Ancak bu teknolojiler beraberinde tartışmaları da getiriyor. Özellikle kişisel verilerin kullanımı ve sürekli izleme konusu, gizlilik açısından soru işaretlerine neden oluyor. Buna rağmen Çin, akıllı şehir uygulamaları kapsamında yapay zekâ destekli trafik sistemlerini yaygınlaştırmaya devam ediyor.