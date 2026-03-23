Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gökçekler Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte iki kadın ile bir erkek sürücü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlardan biri otomobilin üzerine çıkarak sinir krizi geçirdi ve aracın üst ile ön kısmına zarar verdi.

Bu sırada diğer kadının da eline aldığı bir cisimle aracın yan tarafına vurduğu görüldü. Çevrede bulunan bazı kişiler, otomobilin üzerine çıkan kadını indirerek sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan kavga anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.