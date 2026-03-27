Trafik cezalarına peş peşe yapılan zamlar ve sertleştirilen yaptırımlar, sürücüleri giderek zorluyor. Artık sadece para cezası değil, tekrar eden ihlallerde ehliyete el koymaya kadar uzanan ağır yaptırımlar devreye girdi. 25 Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte trafikte “sıfır tolerans” uygulaması resmen başladı.

Yeni uygulama kapsamında denetimler artık sadece karadan değil, havadan da gerçekleştiriliyor. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları kontrollerde drone desteğiyle kural ihlali yapan sürücüleri tek tek tespit etti. Yetkililer, bu yöntemin özellikle cep telefonu kullanımı gibi anlık ihlallerin belirleyebilecek.

EHLİYETLERİNE EL KONULACAK

Direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücülere ilk ihlalde 5 bin lira ceza kesilecek. Bu ihlalin tekrarı halinde yaptırımlar katlanacak. Bir yıl içinde tekrar eden ihlallerde, ceza miktarı 20 bin liraya kadar çıkıyor ve her ihlal için ehliyete 30 gün el konulacak. ,

EHLİYET KEMERİ CEZALARI DA ARTTI

Sadece cep telefonu değil, emniyet kemeri ihlallerine yönelik cezalar da artırıldı. Kemer takmayan sürücü ve yolculara 2 bin 500 lira ceza uygulanırken, bu ihlal bir yıl içinde 4 kez tekrar edilirse yine ehliyete el koyma devreye giriyor.