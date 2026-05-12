

Son yıllarda bazı ülkelerde sürücülerin dikkatini çeken 'orta hatta yerleştirilen çift kesik çizgi' yol işaretleme sistemi uygulanmaya başlandı. İlk bakışta alışılmış yol çizgilerinden farklı görünen bu uygulama, trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

SÜRÜCÜLER İÇİN YENİ BİR UYARI SİSTEMİ

Yeni işaretleme, klasik tek kesik veya düz çizgilerden farklı olarak sürücülere yalnızca “sollama izni” bilgisi vermiyor. Aynı zamanda yolun ilerleyen kısmında farklı bir trafik düzeni olabileceğini de bildiriyor. Uzmanlara göre bu sistem, sürücüyü önceden hazırlayarak ani karar hatalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

SOLLAMA YASAĞI DEĞİL, DİKKAT UYARISI

Trafik uzmanlarının açıklamalarına göre çift kesik çizgi, doğrudan bir sollama yasağı anlamına gelmiyor. Görüş mesafesi ve yol koşulları uygunsa sollama yapılabiliyor.

Öte yandan bu işaretleme, sürücülere “burada yol yapısı değişebilir” mesajı veriyor. Özellikle yoğun ve hızlı akışın olduğu yol kesimlerinde bu sistemin kullanıldığı belirtiliyor.

DAHA GÜVENLİ BİR TRAFİK AKIŞI SAĞLAMAYI AMAÇLIYOR

Yeni işaretlemenin temel amacı, kafa kafaya çarpışma riskini azaltmak ve sürüş güvenliğini artırmak olarak öne çıkıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, bu tür işaretlemeler sürücülerin yol üzerindeki riskli bölgeleri daha erken fark etmesini sağlıyor ve trafik akışını daha kontrollü hale getiriyor.

KARIŞIK İŞARETLEME UYGULAMASI

Bazı yol kesimlerinde çift kesik çizginin yanı sıra karma işaretlemeler de kullanılabiliyor. Bu durumda yolun bir tarafında düz çizgi, diğer tarafında kesik çizgi yer alabiliyor.

Bu sistemde:

Düz çizgi olan tarafta sollama kesin olarak yasak

Kesik çizgi olan tarafta ise belirli koşullarda izin verilebiliyor

Özellikle görüş mesafesinin düşük olduğu virajlı bölgelerde bu uygulamanın tercih edildiği ifade ediliyor.

YENİ SİSTEME ALIŞMA SÜRECİ

Söz konusu işaretleme sistemi henüz tüm ülkelerde yaygın değil. Yol güvenliği uzmanları, özellikle yoğun otoyollarda bu tür uygulamaların artabileceğini belirtiyor.