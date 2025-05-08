Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın 2014 yerel seçimlerinde “Kedi girdi” dediği trafo ihalesini iktidarın gözde şirketleri arasında bulunan Kolin İnşaat kazandı. Enerji Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) yaptığı ihaleyi 899 milyon 449 bin 794 TL bedelle Kolin Holding’e bağlı Armin Elektrik aldı. Dört firmanın geçerli teklif sunduğu ihalede trafo yapımının 31 Ağustos 2026 tarihinde bitirilmesinin planlandığı bildirildi. Kolin’in 2024 yılından bu yana devletten aldığı ihaleler 10 milyar 947 milyon 560 bin liraya ulaştı. Armin’in aldığı ihalelerin toplam tutarı da 3 milyar 364 milyon 730 bin TL oldu.

İHALEYE DOYMADI

Kolin İnşaat, 2024 yılından bu yana Çerkezköy Kapıkule hattı istasyon binaları, Kapıkule Gar ve gümrüklü alan yenileme işlemleri ile Çorlu dere ıslahı ihalelerini 8 milyar 184 milyon 485 bin 128 liraya aldı. Güney Dalaman tesis işi 494 milyon 555 bin liraya, Yusufeli HES irtibatları tesis işi de 849 milyon 555 bin liraya Kolin’in oldu.