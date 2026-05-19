ABD’li rapçi Travis Scott, Türkiye’deki hayranlarıyla ilk kez buluşmaya hazırlanıyor. “One Night Only in the Club with Travis Scott” adıyla gerçekleştirilecek özel organizasyon, 31 Mayıs Pazar gecesi Grand Factory Tersane İstanbul’da düzenlenecek. Sınırlı kapasitede planlanan etkinlikte yalnızca 2 bin 500 kişi yer alabilecek. ÖZEL ETKİNLİK Dünyanın en büyük R&B ve hip hop yıldızları arasında gösterilen Travis Scott’ın İstanbul performansı müzik dünyasında büyük heyecan yarattı. Etkinlik, “özel deneyim” konseptiyle hazırlanıyor. BEKLEME LİSTESİ İÇİN KAYIT ALINIYOR Etkinliğin sınırlı kapasiteyle düzenlenecek olması nedeniyle yoğun talep oluşurken, organizasyon ekibi ön kayıt sistemiyle bekleme listesi oluşturdu. Biletlerin, bekleme listesine kayıt yaptıran kullanıcılar için yarın saat 14.00’te satışa açılacağı duyuruldu. KANYE WEST'İN ARDINDAN SAHNE ALACAK Türkiye’de ilk kez sahne alacak olan Travis Scott’ın İstanbul performansının, yılın en çok konuşulan müzik etkinliklerinden biri olması bekleniyor. Travis Scott, 31 Mayıs'ta Kanye West'in hemen ardından Türkiye'de DJ etkinliği düzenleyecek.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.