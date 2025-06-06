Instagram hesabından 2 Nisan'da tüketimin durdurulmasına yönelik boykot çağrısında bulunan oyuncu Aybüke Pusat, başrolünde yer aldığı TRT'nin 'Teşkilat' dizisinden çıkartılmıştı.
TRT tarafından yapılan açıklamada "Teşkilat' dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. 'Teşkilat' dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.
Pusat'ın kadro dışı bırakılmasına ünlülerden ve izleyiciler büyük tepki göstermiş, sosyal medyada Aybüke Pusat'a destek yağmıştı.
Haftalardır sessizliğini koruyan oyuncunun yeni adresi belli oldu. Aybüke Pusat, Most Yapım'ın yeni sezonda NOW'da ekrana gelecek olan 'Halef' dizisiyle anlaşma sağladı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şanlıurfa'da çekilecek dizide Aybüke Pusat (Melek), İlhan Şen (Serhat) ve Biran Damla Yılmaz'la (Yıldız) başrol oynayacak.