New York Times tarafından derlenen 3 farklı kamuoyu yoklaması Amerikalıların çoğunluğunun 28 Şubat sabahı başlayan askeri harekatı desteklemediğini ortaya koydu. Gazete verileri toplumdaki derin çekinceyi yansıttı. CNN tarafından saldırıların hemen ardından gerçekleştirilen araştırma Amerikalıların yaklaşık % 60 oranındaki kesiminin askeri müdahaleyi onaylamadığını beyan etti. Kurum vatandaşların dış politika hamlelerine karşı mesafeli duruşunu kaydetti.

DİĞER ARAŞTIRMALAR BENZER TABLOYU ÇİZDİ

Reuters/Ipsos ve The Washington Post tarafından yürütülen diğer 2 araştırma toplumun genel eğiliminde benzer bir tabloyu işaret etti. Kuruluşlar verilerinde harekatın halk nezdinde beklenen meşruiyeti tam olarak bulamadığını raporladı. Yapılan araştırmaların tamamı siyasi parti tabanlarındaki ideolojik farklılıkları derinleştiriyor. Demokrat seçmenlerin neredeyse tamamı operasyona karşı çıkarken Cumhuriyetçi seçmenlerin saldırıları desteklediği gözlemlendi.

CUMHURİYETÇİ SEÇMENLERDE DIŞ SAVAŞ ÇELİŞKİSİ

Cumhuriyetçi seçmenlerin büyük bölümü partilerinin askeri tutumuna rağmen ABD’nin dış savaşlardan geri çekilmesini talep ediyor. Parti tabanı askeri operasyonları onaylarken aynı zamanda izolasyonist bir dış politika eğilimi sergiliyor. Reuters/Ipsos verilerine göre Amerikalıların % 56 oranındaki çoğunluğu ABD Başkanı Trump’ın askeri güce başvurma konusunda “fazla istekli” olduğunu düşünüyor. Katılımcılar Başkanın diplomatik yollar yerine orduyu önceliklendirmesini eleştirdi.

İKİYE BÖLÜNDÜLER

Katılımcıların % 35 oranındaki bir kesimi Trump’ın askeri tutumunu “aşağı yukarı doğru” buluyor. Geriye kalan % 5 oranındaki grup ise Başkanın güç kullanma konusunda yeterince istekli olmadığını savundu. Fox News anketi ilk saldırının ardından Amerikalıların saldırılar konusunda tam olarak ikiye bölündüğünü gösterdi. Analistler bu sonuçların anket sorusunun çatışmaya dair bir dizi sorunun hemen ardından yöneltilmiş olmasından etkilenebileceğini aktardı.

DESTEK 30 PUAN AZALDI

New York Times askeri çatışmaların başlangıcında desteğin artmasının “alışılmadık bir durum olmadığını” ancak zaman geçtikçe bu desteğin genellikle azaldığını hatırlattı. Gazete Irak Savaşı örneğinde desteğin 30 puan azaldığı verisine dikkat çekti. CNN verilerine göre Amerikalıların yaklaşık üçte biri yani % 29 oranındaki kitle bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmediğini belirtiyor. Toplumun önemli bir kısmı Ortadoğu’daki askeri hareketliliğe dair güncel bilgi sahibi olmadığını ifade etti.