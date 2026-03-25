ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik kamuoyu desteği, son haftalarda yaşanan gelişmelerin ardından düşüş gösterdi. Özellikle İran’a yönelik askeri adımlar ve artan yakıt fiyatları, toplumdaki memnuniyetsizliği artırdı. Reuters tarafından yapılan ankete göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 36’sı Trump’ın görev performansını onayladı. Bu oran, önceki hafta yüzde 40 seviyesindeydi.

BİDEN DÖNEMİNDEKİ ORANIN BİLE ALTINA İNDİ

Ekonomi yönetimi de kamuoyundan zayıf not aldı. Katılımcıların sadece yüzde 29’u genel ekonomik performansı olumlu buldu. Hayat pahalılığıyla mücadelede ise destek oranı yüzde 25’te kaldı. Bu veriler, Trump’ın görev süresi boyunca görülen en düşük seviyeler arasında yer aldı ve önceki başkan Joe Biden dönemindeki oranların da altına indi.

'ABD'Yİ GÜVENSİZ HALE GETİRİYOR'

İran ile yaşanan savaş süreci de kamuoyunun tepkisini çekti. Ankete katılanların yüzde 35’i İran’a yönelik saldırıları desteklediğini belirtirken, yüzde 61’i karşı çıktı. Ayrıca katılımcıların yüzde 46’sı bu sürecin ABD’yi daha güvensiz hale getirdiğini düşünürken, yalnızca yüzde 26’sı ülkenin daha güvenli hale geldiğini ifade etti.

ONAY ORANI YÜZDE 40'A GERİLEDİ

Trump’ın Cumhuriyetçi seçmenler arasındaki desteği ise büyük ölçüde korundu. Parti tabanında genel destek sürerken, özellikle hayat pahalılığı konusundaki eleştiriler dikkat çekti. Göreve başladığında yüzde 47 olan onay oranı zamanla yüzde 40 seviyelerine geriledi ve son verilerle birlikte en düşük seviyelerden birine indi.