Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katılan Trump, salonda duyulan bağrışmalar ve silah sesleri sonrası Hilton Otel'de düzenlenen etkinlik alanından apar topar dışarı çıkarıldı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken Trump’ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görüldü.

Güvenlik bariyerlerini yıkarak Trump'ın oturduğu masaya ulaşan güvenlik birimleri, ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ı hızla aralarına alarak salondan uzaklaştırdı.

Salondaki bazı davetlilerin olay sırasında çığlık attığı, bazılarının ise USA (ABD) diye tezahürat yaptığı duyuldu.

Öte yandan ABD medyası, silah seslerinin ekranlardan duyulduğu otelde bir saldırganın gözaltına alındığı bilgisini paylaştı, söz konusu bilgi henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Kısa süreli yaşanan paniğin ardından programın devam edeceği anonsu yapıldı.

Trump'ın, söz konusu olaya rağmen salona dönüp konuşmasını yapabileceği belirtiliyor.

SALDIRININ DETAYLARINI ABD BASINI YAZDI

The Washington Post, aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da yer aldığı üst düzey isimlerin katıldığı etkinliğin nasıl kabusa dönüştüğünün detaylarını açıkladı.

Hilton Oteli'nin bodrum katındaki büyük balo salonunda düzenlenen etkinlikte, ABD Başkanı Donald Trump sahnede CBS muhabiri Weijia Jiang ile sohbet ederken otelin lobi kısmından silah sesleri yükseldi.



Silah seslerinin ardından salonda büyük bir panik yaşanırken, davetliler ve gazeteciler masaların altına saklandı. Salondaki güvenlik görevlileri ise katılımcılara "Yere yatın" sözleriyle seslendi. Gizli Servis ajanları önce ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'i sahneden indirdi. Ardından birkaç saniye sonra Trump güvenli bölgeye götürüldü.





Haberde yer verilen bilgilere göre, davetliler otel girişine yalnızca bilet göstererek alındı. Daha sonra alt kattaki salona geçerken metal detektörlerden geçirildi. Ancak uygulamalar herkese eşit şekilde yapılmadı. Bazı misafirlere şemsiyelerini büyük mavi çöp kutusuna atmaları söylenirken, bazı kişilerin şemsiyeleriyle içeri girmesine izin verildi.



Güvenlik görevlileri içeri giren kimi konukların bardaklarını topladı, kimilerinde ise farklı uygulamalar yapıldı.



TRUMP GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ YETERSİZ BULDU





Trump olaydan yaklaşık bir saat sonra Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti.

Otelin güvenlik önlemlerini eleştiren Trump, "Burası özellikle güvenli bir bina değil" dedi. Ayrıca yaşananların, uzun süredir istediği Beyaz Saray balo salonu projesinin neden gerekli olduğunu gösterdiğini savundu.







