ABD ve İran arasında uzun süre devam eden gerilim, diplomasi çalışmalarının ardından 28 Şubat'ta sıcak çatışmaya dönüştü. İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla başlayan savaşta bugün 22'nci güne girildi. Her gün daha da şiddetlenen saldırılarda İran'da sivil can kayıpları bini aştı yaralı sayısı ise 18 bin olarak açıklandı.

RUSYA'DAN TEKLİF GELDİ

Rusya tarafından ABD'ye yapılan teklife göre ABD, Ukrayna'ya desteğini çektiği takdirde Rusya, İran'a istihbarat desteği vermeyi bırakacaktı. Yapılan teklif ABD tarafından reddedildi.

TRUMP ATEŞKES KARARINI VERDİ

ABD’nin İran’a karşı kara kuvvetlerini bölgeye konuşlandırmak için ayrıntılı hazırlık yaptığı iddia edilirken Trump, İran ile bir ateşkes anlaşması istemediğini duyurdu ve "Savaş biz istediğimizde bitecek" dedi.