ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında kafayı taktığı ada komşusu Küba'yı bir kere daha hedef gösterdi.

ABD Başkanı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'batmakta olan Küba'nın yardım istediğini' ve bu konuyu konuşacaklarını belirtti.

Trump, açıklamasında "Hiçbir Cumhuriyetçi bana Küba hakkında bir şey söylemedi; oysa Küba başarısız bir ülke ve tek bir yöne doğru gidiyor: dibe! Küba yardım istiyor, biz de konuşacağız!!!" dedi.

Başkan yarın varacağı Pekin'deki görüşmeye de değinmeden edemedi. Trump "Bu arada, ben Çin'e gidiyorum!" sözleriyle paylaşımını noktaladı.

TRUMP'IN KÜBA TAKINTISI

ABD hükümeti aylardan beri abluka altına aldığı Küba'yı İran'dan sonra yeni hedefi belirlemiş gibi duruyor. Ekonomik olarak baskı altında olan Küba'ya petrol ulaştırılamıyor.

Buna rağmen Küba halkı sosyalist hükümetten henüz desteğini çekmiş değil. NBC haberine göre Trump bu durumdan oldukça rahatsız.

NBC'ye göre Trump, Küba'nın kendi kendine çökmemesi durumunda bir askeri müdahaleyi göz önünde bulunduruyor.

ABD Başkanı daha önce "bir uçak gemisi göndeririz, onlarda 'tamam, teşekkür ederiz, teslim oluyoruz' derler" yorumunu yapmıştı.