The Wall Street Journal'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, 'birkaç gün içinde' İran'daki savaşı sonladırmayı umuyor.

WSJ muhabiri Alex Ward'ın da imzasını attığı yazıya göre Trump danışmanlarının "çatışmanın son aşamalarda olduğuna inandığını" özel olarak bildirdildi.

Yazıya göre amuoyuna açıkladığı dört ila altı haftalık takvime sadık kalınması konusunda ısrarcı olan Beyaz Saray yetkilileri, Mayıs ortasında Pekin'de Çin lideri Şi Cinping ile yapılacak zirve öncesinde savaşın bitmesini bekliyor.

Trump bu hafta çatışmayı bitirmek için diplomatik bir çözüme olan ilgisini yeniden gösterdi ve İran’ın enerji santrallerini vurma tehdidinden geri adım attı.

Ancak Trump'ın yanar dönerli tavrı, dünyaca ünlü WSJ'nin de kafasını karıştırdı. Zira Alex Ward aynı gün X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Aralarında Temsilciler Meclisi ve Senato Silahlı Kuvvetler Komisyonu başkanlarının da bulunduğu en az 3 Cumhuriyetçi kongre üyesi İran’da bir kara harekatının planlandığını ve yakında başlatılabileceğini açıkça ima ediyor" diye yazdı.

TRUMP NE YAPACAK?

Trump'ın bir yandan diplomatik girişimlerin yeniden başlatılması için duyurularda bulunması, bir yandan da İran rejimini 'daha ağır, en fena' şekilde bombalamakla tehdit etmesi kafaları karıştırdı.

Cuma gününe kadar Pakistan'da İran ve ABD arasındaki bir diplomatik zirve yapılması için çabalar hızlanırken bir yandan da ABD Başkanı'nın 10 bin ABD piyadesini İran'ın etrafına konuşlandırması diplomasinin bir aldatmaca olduğu izlenimini oluşturdu.

Trump'ın savaşı bitirmek için önünde kolay seçenekler bulunmuyor ve barış müzakereleri henüz başlangıç aşamasında seyrediyor. Bu esnada kara hareaktı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Trump'ın dikkati zaman zaman yaklaşan ara seçimler, havalimanlarına göçmenlik ajanları gönderilmesi ve seçmen uygunluk kurallarını sıkılaştıran yasalar gibi diğer iç politika konularına kayıyor. Başkan bir yakınına savaşın diğer önceliklerini gölgelediğini belirtti.

Trump bir sonraki büyük zorluğa geçmeye hazır görünürken bazı müttefikleri Küba'daki komünist rejimi devirmeye odaklanmasını istiyor.

WSJ'nin haberine göre Trump'ın danışmanları ise seçmenlerin savaş nedeniyle artan yaşam maliyeti endişelerine yoğunlaşmasını bekliyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Başkan Trump çoklu görev konusunda son derece yetenekli ve aynı anda birçok zorluk üzerinde çalışıyor. Başkan terörist İran rejimine karşı askeri hedeflere tam olarak ulaşmaya odaklanmış durumda. Başkan’ın tek odak noktası her zaman zaferdir.” diye konuştu.

BARIŞ CÜMLESİNİ BİTİRMEDEN TEHDİTLER BAŞLIYOR

Tahran çatışmayı sona erdirecek bir anlaşma yapmazsa ABD’nin İran’ı “hiç vurulmadıkları kadar sert” vuracağını belirten Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt çarşamba günü gazetecilere “Başkan Trump blöf yapmaz ve İran'a karşı cehennemin kapılarını açmaya hazırdı” açıklamasını yaptı.

Trump Amerikan birliklerini İran topraklarına göndermeye istekli olsa da aynı WSJ haberine göre çatışmanın daha hızlı sona ermesi hedefini bozabileceği endişesiyle buna pek sıcak bakmıyor.

ABD’li yetkililer operasyonda ölen veya yaralanan asker sayısının artmasından endişe edildiğini aktardı. Şimdiye kadar yaklaşık 300 Amerikalı yaralandı ve 13 asker hayatını kaybetti.

Trump’ın yakınındakiler kararlarını tahmin etmenin zor olduğunu ve diplomatik çözüm ile saldırıları artırmak arasında gidip geldiğini ifade ediyor.