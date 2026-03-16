ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine verdiği röportajda İran ile süren savaş ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Trump, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasının sağlanması için NATO müttefiklerinden destek beklediğini söyledi.

Körfez petrolüne Avrupa ülkelerinin ABD’den daha fazla bağımlı olduğunu savunan Trump, bu nedenle boğazın açık tutulması konusunda müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti. Trump, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik NATO ülkelerinin katkı sunmasının “yerinde olacağını” ifade etti.

"ÇOK KÖTÜ BİR GELECEK BEKLİYOR"

Trump, beklediği desteğin gelmemesi ihtimaline ilişkin yöneltilen soruya ise sert bir yanıt verdi. ABD’nin geçmişte müttefiklerine her zaman destek verdiğini vurgulayan Trump, "Daha önce de söyledim, biz her zaman müttefiklerimizin yanında olduk ama onlar bizim yanımızda olmuyorlar, şimdi de yapacaklarından emin değilim. Eğer Avrupa ve diğer müttefiklerimiz Hürmüz Boğazı'nı açmak için bize destek vermezse NATO'yu çok kötü bir gelecek bekliyor." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca planlanan Çin ziyaretini iptal etme ihtimalinin de bulunduğunu dile getirdi.

ASKER DESTEĞİ DE İSTEDİ

Financial Times’ın müttefiklerden ne tür bir destek beklendiğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Trump, Avrupa ülkelerinin ABD’ye kıyasla daha fazla mayın temizleme gemisine sahip olduğunu belirterek bu gemilerin bölgeye gönderilmesi gerektiğini söyledi. Trump, Avrupalı müttefiklerden asker desteği de beklediğini ifade etti.

ABD Başkanı ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’ın ateşkes talebinde bulunduğu yönündeki iddiasını yineledi. Trump paylaşımında, "İran'ın füze altyapısını hedef alıyoruz. İran çok ciddi şekilde anlaşmak istiyor. Ama hazır olduklarını sanmıyorum." ifadelerine yer verdi.

HÜRMÜZ’DE MAHSUR KALAN TANKERLER

Trump daha önce petrol tankerlerine savaş gemilerinin eşlik etmesi seçeneğini de gündeme getirmişti. Ancak bölgede savaşın başlamasından bu yana mahsur kalan 600’den fazla petrol tankerinin tahliye edilmesinin aylar sürebileceği belirtiliyor. Tankerlerin boğazdan güvenli şekilde geçebilmesi için hem gemi sahiplerinin hem de sigorta şirketlerinin güvenlik konusunda ikna edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlar ise İran kaynaklı tehdit tamamen ortadan kalkmadan tanker trafiğinin normale dönmesinin zor olacağını vurguluyor. Dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin sevk edildiği Hürmüz Boğazı’nın ise 28 Şubat’tan bu yana fiilen kapalı olduğu belirtiliyor.

TRUMP'IN ÇAĞRISINA CEVAP GELDİ

Trump'ın çağrısına bazı ülkeler olumlu baktı ve operasyonlara katılmayacağını açıkladı. Yonhap'ın haberine göre Güney Kore, Trump'ın çağrısını dikkatle değerlendirileceğini ifade etti.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokratik Parti'nin politika sorumlusu Kobayaşi Takayuki ise Hürmüz Boğazı'na gemi gönderilmesinin "aşılması son derece zor bir eşik" olduğunu vurguladı.

ALMANYA ÇAĞRIYA OLUMLU BAKMIYOR

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise ülkesinin Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim kapsamında uluslararası bir askeri operasyona katılmayacağını açıkladı.