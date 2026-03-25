İran devlet televizyonuna konuşan Zülfikari, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Washington yönetimine seslenen Zülfikari, “Yaşadığınız yenilgiyi bir anlaşma gibi göstermeyin. Verdiğiniz sözlerin artık bir karşılığı kalmadı. Bizim duruşumuz en başından beri açıktı ve değişmedi. Bizim gibiler, sizin gibilerle ne bugün ne de gelecekte herhangi bir anlaşmaya varmaz.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump ise dün yaptığı açıklamada, İran ile aktif müzakereler yürüttüklerini iddia etmiş, Tahran’ın Washington ile anlaşma yapma isteğinde olduğunu savunmuştu. Trump ayrıca, “İranlı liderlerin tamamı ortadan kayboldu. Kimin kiminle konuştuğu belli değil ama biz doğru kişilerle temas halindeyiz.” demişti.