ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan ile Washington hattında tansiyonu yükselten açıklamalarının ardından sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımını geri çekti. Trump’ın, kendisini Hristiyan inancındaki Hazreti İsa gibi tasvir eden görseli yaklaşık 12 saat sonra hesabından kaldırdığı bildirildi.

Papa’ya sert sözler, ardından tartışmalı paylaşım

Trump, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’ya yönelik açıklamalarında oldukça sert ifadeler kullandı. Papa’nın suç, nükleer silahlar ve dış politika konularında “zayıf” ve “başarısız” olduğunu öne süren Trump, Vatikan liderinin göreve gelişine ilişkin de dikkat çekici iddialarda bulundu.

ABD Başkanı, Papa’nın kendisine minnettar olması gerektiğini savunarak özellikle İran ve Venezuela politikaları üzerinden eleştirilerini sürdürdü.

Tepki çeken ‘İsa’ tasviri

Söz konusu açıklamaların hemen ardından Trump, kendisini Hazreti İsa gibi resmeden yapay zekâ üretimi bir görsel paylaştı. Görselde Trump’ın, kendisine dua eden kalabalığın ortasında bir hastayı iyileştiriyormuş gibi betimlendiği görüldü.

Paylaşım, kısa sürede hem dini çevrelerde hem de siyasi kamuoyunda yoğun eleştirilere neden oldu.

12 saat sonra silindi

Artan tepkilerin ardından Trump’ın söz konusu görseli yaklaşık 12 saat sonra sosyal medya hesabından kaldırdığı belirtildi.

Vatikan–Washington hattında gerilim

Tartışmanın fitili, Papa 14. Leo’nun savaş karşıtı açıklamaları ve dünya barışı çağrılarıyla ateşlendi. Papa’nın savaşları eleştiren söylemleri sonrası Trump’ın verdiği sert yanıtlar, iki lider arasında söz düellosuna dönüştü.