Petrol fiyatları, jeopolitik gerilimin artmasıyla hızlı bir yükseliş yaşadı. ABD ham petrolü varil fiyatı 111 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Mayıs vadeli ABD ham petrolü, önceki yükselişinin bir bölümünü geri verse de 115 dolardan işlem gördü.

TRUMP'TAN İRAN'A MESAJ

Fiyatlardaki hareketliliğin arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a ilişkin sert açıklamaları yer aldı. Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaması durumunda “cehennemde yaşayacağını” belirtirken, ülkenin enerji santralleri ve köprülerini hedef alabileceklerini söyledi.

Trump aynı zamanda, "Salı, saat 20:00 (Doğu Saati)!" paylaşımını yaparak yeni bir mesaj verdi fakat detay paylaşmadı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ BÜYÜYOR

İran tarafının ise petrol tankerlerine yönelik saldırılarla Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapalı tuttuğu belirtiliyor. Basra Körfezi’ni dünya pazarlarına bağlayan bu kritik geçitten, savaş öncesinde küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’si taşınıyordu.

Boğazdaki aksama, tarihin en büyük arz kesintilerinden birine neden olurken; ham petrolün yanı sıra jet yakıtı, dizel ve benzin fiyatlarında da hızlı artış yaşandı.

SAVAŞ SÜRESİ VE ARZ KAYBI BEKLENTİSİ

Trump, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında çatışmaların iki ila üç hafta daha sürebileceğini belirtmişti.

Diğer yandan TD Securities’in değerlendirmesine göre, ay sonuna kadar toplamda yaklaşık 1 milyar varillik arz kaybı bekleniyor. Bu kaybın 600 milyon varilinin ham petrolden, yaklaşık 350 milyon varilinin ise rafine ürünlerden oluşacağı tahmin ediliyor.

