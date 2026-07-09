Ortadoğu 2 gecedir yine yangın yerine döndü. ABD ile İran arasında geçtiğimiz haftalarda imzalanan ateşkes anlaşması fiilen çöktü, Trump Ankara'da yaptığı açıklamada "İran ile ateşkes bence bitti" ifadelerini kullandı. Aylardır iki ülke arasında süren anlaşma çabaları ABD'nin gece boyu yaptığı saldırılar sonrasında tamamen sonlanmış oldu. İran medyası ABD'nin saldırılarına büyük tepki gösterirken Trump'ın anlaşmaya uymadığını belirten paylaşımlar yaptı.

"TRUMP'IN İMZASI ARTIK BİR YILAN"

İran'da Hamaney'e yakın bir medya kuruluşu geçtiğimiz haftalarda ABD İran arasında yapılan mütabakatın belgesini paylaşarak Trump'a tepki gösterdi. Anlaşmaya uymadığını belirttikleri Trump'ın imzasını yılana dönüşmüş şekilde görselleştirerek paylaşan medya kuruluşu Trump'ın tüm sözlerini ihlal ettiğini belirtti.

İRAN 2 ÜLKEYİ VURMAYA BAŞLADI

ABD saldırıları İran basınında yankı bulurken İran'ın silahlı güçleri de saldırılara karşı aksiyon aldı. Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini vurmaya başlayan İran bu saldırılarda hem füzeler hem de insansız hava araçları kullandı.

"ABD ÜSLERİNİ VURACAĞIZ"

İran Devrim Muhafızları da ABD saldırılarını savaş ilanı olarak gördü. Bölgedeki ABD üslerini vuracaklarını bildiren sert açıklamalar yapan Devrim Muhafızları, bölgedeki çatışmalardan ABD'yi ve İsrail'i sorumlu tutarak, saldırıların Ortadoğu'daki ABD üslerine mislleme olarak geri döneceğini duyurdu.