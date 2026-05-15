ABD basınında yer alan bazı haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretinin ardından İran’a yönelik yeni güvenlik ve askeri seçenekleri değerlendirmeye aldığı ileri sürüldü. Söz konusu değerlendirmelerin özellikle Orta Doğu’daki artan gerilim ve Hürmüz hattındaki hareketlilik üzerine yoğunlaştığı aktarıldı.

ASKERİ OPERASYON SEÇENEKLER ARASINDA

Haberlere göre Washington yönetiminin masasında, Basra Körfezi’ni dünya ticaretine bağlayan kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin güvenliğini artırmaya yönelik olası bir askeri operasyon seçeneği bulunuyor. Bu kapsamda daha önce gündeme gelen “Project Freedom” adlı planın yeniden değerlendirildiği öne sürüldü.

ABD DONANMASI DAHA AKTİF ROL ALACAK

Söz konusu planın, bölgedeki gemi geçişlerinin güvenliğinin sağlanması ve deniz ticaretinin kesintisiz devam etmesi amacıyla ABD donanmasının daha aktif rol almasını içerdiği iddia ediliyor. Ancak planın ne ölçüde uygulanabilir olduğu ve hangi koşullarda devreye alınabileceği konusunda net bir karar bulunmadığı belirtiliyor.

KRİTİK ALTYAPI UNSURLARINA SALDIRI

Bir diğer iddia ise İran’ın kritik altyapı unsurlarına yönelik sınırlı ya da geniş çaplı hava operasyonlarının seçenekler arasında yer aldığı yönünde. ABD’li yetkililere dayandırılan değerlendirmelerde, İran’ın bölgedeki askeri faaliyetlerinin ve özellikle deniz trafiği üzerindeki baskısının Washington’da rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor.